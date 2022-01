Covid-19 au Royaume-Uni: le système de santé sur le pied de guerre

Au Royaume-Uni, où près de quatre millions de personnes ont été testées positives au Covid-19, le gouvernement ne va pas imposer - pour l'instant - de nouvelles restrictions. Il renonce même à l’obligation de réaliser un test avant d’entrer sur le sol britannique. Mais, face à la déferlante Omicron, Boris Johnson place le système de santé sur le pied de guerre : objectif, économiser les ressources.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

En Angleterre, près d’un soignant sur dix ne peut pas venir travailler : soit parce qu'il est positif au Covid-19, soit qu'il est cas contact. Pour assurer la continuité des soins, Boris Johnson prépare sa réponse : « Nous sommes en train d’identifier les hôpitaux qui risquent le plus d’avoir besoin d’une assistance militaire, afin de nous préparer dès maintenant. »

Il n'y a plus assez d'ambulances

Un peu tard pour l’opposition, alors que quinze centres hospitaliers ont déjà annulé les opérations non-urgentes, et qu’il n’y a plus assez d’ambulances pour tous les patients. Jugé trop tardif, aussi, le déblocage de tests quotidiens, pour les travailleurs essentiels, afin de repérer au plus tôt les cas positifs, enrayer les chaînes de contamination et préserver les services publics – en tout, un million de Britanniques sont déjà en quarantaine.

« À partir du 10 janvier, continue Boris Johnson, nous distribuerons quotidiennement des tests antigéniques à 100 000 travailleurs critiques pour que les services continuent. Cela concerne les employés des infrastructures nationales, la sécurité nationale, des transports et de la production alimentaire ». Toujours dans un souci d’économie des ressources et alors que les dépistages se raréfient déjà, les Anglais n’auront plus besoin de réaliser de PCR en cas d’autotest positif.

► À lire aussi : Covid-19 au Royaume-Uni: «Une tension considérable» sur le système de santé, reconnaît Boris Johnson

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne