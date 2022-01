Covid-19: l'Allemagne renforce ses mesures face à la menace d'une nouvelle vague

Alors que la situation sanitaire en Allemagne pourrait se dégrader dans les prochaines semaines, le nouveau chancelier Olaf Scholz et les chefs de région ont décidé ce vendredi l'adoption de nouvelles mesures contraignantes.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux

À compter du 15 janvier, seules les personnes ayant reçu une troisième dose de rappel pourront se rendre sans contrainte dans les cafés et les restaurants. Le chancelier Olaf Scholz et les 16 chefs de région ont en effet décidé vendredi de restreindre un peu plus les libertés en Allemagne, face à une nouvelle vague attendue de la pandémie.

Les personnes n'ayant reçu que deux doses de vaccin devront présenter en plus un test négatif pour fréquenter restaurants et lieux de loisirs, toujours fermés aux personnes non vaccinées.

Pas d'avancée sur l'obligation vaccinale

Les antivax sont trop nombreux dans le pays, où environ un tiers de la population n'est pas vaccinée. Inquiets d'un risque de perturbation des services essentiels tels que les transports publics, la police ou l'approvisionnement en eau et en électricité si trop d'Allemands sont en quarantaine ou malades, le gouvernement et les Länder ont également opté pour un raccourcissement des périodes d'isolement pour les personnes contacts négatives.

Pas d'avancée par contre sur le terrain de la vaccination obligatoire, pourtant annoncée par Olaf Scholz lors de son arrivée au pouvoir. La mesure divise au sein de la nouvelle majorité. Les Libéraux notamment estiment que l'efficacité des vaccins n'est pas suffisante pour justifier leur obligation.

► À lire aussi : Covid-19 en Allemagne: l'instauration du passe sanitaire au travail sans effet sur la vaccination

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne