Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen lancent la présidence française de l'Union européenne

Le président français Emmanuel Macron, à droite, s'entretient avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à la fin d'une conférence de presse à l'Elysée à Paris, en France, le vendredi 7 janvier 2022. AP - Michel Euler

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La visite des Commissaires européens dans le cadre du début de la présidence française du Conseil de l’Union européenne s’achève aujourd’hui après un hommage à Jean Monnet et Simone Veil au Panthéon, et un entretien à l’Élysée entre le président français, Emmanuel Macron, et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Une discussion qui a permis aux deux dirigeants de s’accorder sur les sujets prioritaires pour ces six mois à venir