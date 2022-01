Ukraine: des pourparlers entre Washington et Moscou sous haute tension

Qu'est-ce que le réseau Swift, duquel la Russie pourrait être coupée ?

Fondé il y a près de 50 ans, près de Bruxelles, Swift est un réseau majeur de transactions financières interbancaires dans le monde. Il est relié à plus de 10 000 banques dans 200 pays. Il est géré par un conseil d’administration composé de 25 membres : une dizaine d’Européens, six membres des États-Unis, et un du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada, du Japon, de la Chine, entre autres… Les États-Unis ne peuvent donc pas exclure la Russie de Swift sans l’aval de l’Union européenne, ce qui ne devrait pas poser de problème.

Si la Russie est débranchée de Swift, ses entreprises publiques et privées ne pourront plus effectuer de transaction avec l’étranger. Les Russes ont bien un plan B en cas de sanctions : le Système de transfert de messages financiers (SPFS), qui permet des transactions avec 400 banques russes. Pour l’internationaliser, Moscou a prévu de l'associé au réseau de paiement interbancaire CIPS, basé en Chine, connectées à une vingtaine de banques étrangères. Mais utiliser ce dispositif entrerait en contradiction avec le train de sanctions américain et européen. Ce ne serait donc pas une parade efficace.