Bulgarie: manifestation anti-passe sanitaire à Sofia

Une manifestation contre le passe sanitaire a eu lieu ce mercredi à Sofia, la capitale de la Bulgarie. L'extrême droite a rassemblé ses militants dans le centre de la ville ce mercredi matin. Quatre agents de la police ont été blessés et des manifestants ont été arrêtés.

Avec notre correspondant à Sofia, Damian Vodénitcharov

Une bousculade, une foule précipitée vers l'entrée principale du Parlement et une tentative de percer le dispositif sécuritaire... C'est ainsi qu'a débuté la manifestation du parti nationaliste Renaissance.

Plusieurs centaines de Bulgares se sont rendus devant le Parlement, comme Hristo Parov, pour dire non au passe sanitaire. « Le passe sanitaire et les mesures contre le Covid font de nous des hors-la-loi. Mais pourtant, si vous réfléchissez, le fait que je n'aie pas de passe ça ne veut pas dire que je ne suis plus capable d'utiliser les transports en commun par exemple. C'est de la discrimination pure et simple. C’est pour nous forcer à accepter ces substances, qui ne sont pas des vaccins », clame-t-il.

Les manifestants voulaient remettre une liste de demandes aux élus, mais cela leur a été refusé. « Le président du Parlement, qui est soi-disant malade du Covid ne pourra nous recevoir qu'après la fin de son isolement et pour parler de nos demandes ! », annonce l’organisateur du rassemblement dans un mégaphone.

Cette manifestation a lieu alors que la Bulgarie est frappée de plein fouet par la vague Omicron. 7 000 nouveaux cas ont été recensés le 11 janvier, un record depuis le début de la pandémie.

