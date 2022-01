Covid en Russie: face à la propagation d’Omicron, les autorités tirent la sonnette d'alarme

Après avoir atteint l’ouest de l’Europe, la vague Omicron s’apprête à frapper de plein fouet la Russie. Elle est déjà là et pourrait, dans maximum dix jours, submerger un pays dont le système de santé est déjà mis à rude épreuve. Toute la journée de mardi 11 janvier, les responsables se sont succédé à la télévision pour sonner l’alarme, avec des chiffres et des déclarations tous aussi sombres les uns que les autres.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

C’est un chiffre qui donne des sueurs froides aux autorités : les infections ont triplé pendant les fêtes de fin d’année en Russie. Déjà à leur plus haut avec plus de 40 000 infections enregistrées par jour, les cas quotidiens pourraient très vite dépasser les 100 000. Seuls 305 cas d’Omicron ont été enregistrés dans ce pays de plus de 140 millions d’habitants, mais c’est bien ce variant qui est en cause, dit le maire de Moscou, Sergueï Sobianine.

Un très faible taux de vaccination

Le tableau est d’ailleurs particulièrement sombre pour la capitale, avec une hausse spectaculaire de 67%. Sergueï Sobianine a même ajouté qu’« il est tout à fait possible que nous soyons confrontés à une situation pire que lors des vagues précédentes ». Certaines régions exigent toujours un passe sanitaire pour les lieux publics, mais pas la capitale russe. Et l’idée de restrictions nationales n’est pas à l’ordre du jour dans ce pays où moins d’un habitant sur deux est vacciné. Le Premier ministre a donc placé les hôpitaux et cliniques du pays en état d’alerte.

