À Brest, la défense européenne et la «boussole stratégique» au menu d'un conseil informel

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, devant le lycée naval de Brest, lors d'une réunion informelle des ministres européens de la Défense à Brest, le 12 janvier 2022. AFP - FRED TANNEAU

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les 27 ministres européens des Affaires étrangères se réunissent à Brest, ce jeudi 13 janvier et vendredi 14, où ils croiseront leurs homologues de la Défense. Ce sont les premiers conseils informels sous présidence française du Conseil de l’Union européenne et ils ont lieu dans un climat de fortes tensions avec Moscou. Même si la situation au Mali, les relations avec la Chine, ou encore l’Iran et son programme nucléaire sont au menu des discussions, elles seront largement dominées par la question de la défense européenne avec le projet de « boussole stratégique ».