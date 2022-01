Biélorussie : le pouvoir prive deux skieuses de compétitions internationales

via REUTERS - SERGEI DOLIDOVICH

Les skieuses de fond Darya Dolidovich et Sviatlana Andryiuk lors d'un entraînement à Kirovo-Chepetsk, en Russie.

Le pouvoir biélorusse maintient la pression sur la société et continue son grand ménage contre toute voix discordante. Plusieurs athlètes ont déjà été visés par des représailles pour leur soutien, réel ou présumé, au mouvement de contestation. Cette fois, ce sont deux jeunes skieuses de fond, qui se retrouvent bannies des compétitions internationales. Une mise sur la touche qui a des allures de décision politique.

Sans fournir d’explication, la Fédération biélorusse de ski a désactivé les numéros d'identification individuels de Darya Dolidovich et Sviatlana Andryiuk, 17 et 22 ans. Or sans ces codes, impossible de prendre part aux compétitions internationales.

Pour le père de le plus jeune des deux sportives, sa fille paye pour son propre engagement politique. Serguei Dolidovich, lui-même ancien skieur de haut niveau avait été licencié du centre national des entrainements, pour avoir apporté son soutien à l’opposition. « Je n'ai jamais caché ma position politique. J'ai toujours dit que le pays avait besoin d'un changement », explique-t-il à l’AFP.

Ni Darya, ni Sviatlana n'ont pas pris part aux manifestations de 2020, ni signé la lettre ouverte demandant des élections libres, comme l'on fait près de 2 000 athlètes.

Sviatlana Andryiuk, devait participer à la Coupe du monde en Finlande. Auparavant, elle devait partir s’entrainer en Russie, mais elle a été priée de descendre de l’avion. La jeune femme explique sur le site de Radio Svoboda, que les responsables sportifs l’ont accusée de soutenir l'opposition.

Or, la skieuse affirme qu’elle n’a jamais exprimé publiquement d’opinions politiques et se dit partisane de la neutralité en la matière. Mais après cette déconvenue, Sviatlana Andriyuk envisage de partir en Pologne, car dit elle « il est devenu impossible de vivre en Biélorussie ».

