Les ministres des Affaires étrangères de l'UE parlent d'Ukraine à Brest

Minute de silence en hommage à David Sassoli, ancien président du Parlement européen italien, lors d'une réunion informelle des ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'UE à Brest, le 13 janvier 2022, alors que la France détient actuellement la présidence tournante de l'UE. AFP - FRED TANNEAU

En jargon européen, ça s'appelle un Gymnich, du nom de la première ville où une telle réunion s'est tenue. Les 27 ministres européens des Affaires étrangères se réunissent tous les six mois de manière informelle dans le pays qui exerce la présidence tournante. Informelle parce qu'aucune décision officielle ne peut être prise, seulement de grandes orientations. Ces jeudi et vendredi, ils sont à Brest et cherchent à faire émerger l'autonomie stratégique de l'Union européenne.