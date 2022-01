Royaume-Uni: les excuses de Boris Johnson après les révélations ne convainquent pas

Au Royaume-Uni, les appels à la démission se multiplient contre Boris Johnson. Le Premier ministre britannique a dû présenter ses excuses au Parlement, mercredi 12 janvier, après que la presse a révélé qu’il avait participé à une réception, en mai 2020, en plein confinement avec 40 personnes.

De notre correspondante à Londres, Emeline Vin

« Pathétique », une « honte » pour le Mirror, « indéfendable » pour le Daily Express. Les éditorialistes, du Guardian par exemple, s’interrogent sur les capacités de Boris Johnson à se faire passer pour un idiot – le Premier ministre expliquait, ce mercredi, avoir pris une fête alcoolisée pour une réunion de travail.

Sur son site internet, la BBC raconte comment, après son discours devant les députés, Boris Johnson s’est invité à la cafétéria pour amadouer les députés conservateurs qui pourraient déclencher une motion de défiance pour le remplacer à la tête du parti.

Le quotidien The Guardian, plutôt à gauche, dresse une galerie de portraits des potentiels successeurs de « BoJo ». Un nom revient régulièrement sur toutes les Unes : Rishi Sunak, le ministre de l’Économie, favori des bookmakers.

Le Telegraph souligne d’ailleurs l’absence de ce dernier lors des excuses de son patron et son très tiède soutien au Premier ministre. Le soutien des électeurs, lui, s’érode bel et bien. Six Britanniques sur dix pensent que Boris Johnson doit démissionner, selon un sondage en Une du très sérieux Times.

Les conservateurs sont désormais donnés 10 points derrière l’opposition travailliste, du jamais-vu depuis 2013.

Des Britanniques furieux après leur chef de gouvernement Devant le Parlement, beaucoup de passants ont arrêté de suivre les accusations contre Boris Johnson. Seuls les plus remontés s'expriment. « Je suis très en colère ! » Depuis les révélations lundi soir Janet ne décolère pas. « Je suis en colère parce que pendant le confinement, je prenais un café avec mon mari sur un banc, nous ne faisions de mal à personne, nous n'étions que nous, et la police nous a verbalisés, nous, avec notre café. » Dans les courrier des lecteurs, certains conservateurs estiment que l'opposition n'aurait pas fait mieux. Pour Lee, électeur travailliste, le gouvernement a un devoir d'exemplarité : « C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Cet homme est une honte nationale. Il se fiche de nous, il se fiche de ce qu'il a pu faire, il se fiche de ce que nous traversons pendant que lui fait comme bon lui semble. » Comme lui, 60% des Britanniques estiment que Boris Johnson doit démissionner. Jacqueline espère aussi son départ : « Il va peut-être être dégager, mais je pense qu'ils attendront les élections locales, en mai, pour l'éjecter si elles sont ratées. Vous savez, on l'appelle le ministre du Téflon, comme les casseroles, parce que tout glisse sur lui. Il va s'en sortir... Mais il n'est pas éternel, et j'ai hâte qu'il se prenne des coups de pieds aux fesses. »

