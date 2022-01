Crise en Ukraine: Sergueï Lavrov tacle les Européens absents des pourparlers

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'exprime lors de sa conférence de presse annuelle à Moscou, en Russie, le vendredi 14 janvier 2022. AP - Dimitar Dilkoff

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent à Brest, dans l'ouest de la France, et tentent d'exister au milieu des États-Unis et de la Russie qui croisent le fer autour du dossier ukrainien, le chef de la diplomatie russe s'est exprimé ce 14 janvier à Moscou et constaté l'absence de Bruxelles aux négociations.