L'Irlande lance un nouveau dispositif pour régulariser des milliers de sans-papiers

Les sans-papiers vont enfin être régularisés en Irlande. Un dispositif unique vient d’être annoncé cette semaine par le ministère de la Justice. À la fin du mois, des milliers de migrants vont pouvoir s’inscrire et demander à être régularisés. La condition : être installé en Irlande depuis au moins 4 ans. On estime que 17 000 personnes pourraient en bénéficier.

Avec notre correspondante à Dublin, Laura Taouchanov

Certains travaillent en Irlande depuis déjà plusieurs années pour un salaire dérisoire. Grâce à ces cartes de séjour de deux ans, des milliers de personnes vont enfin sortir de l’ombre espère Nick Henderson, le directeur du Conseil des réfugiés.

« Ce sont les aidants qui s’occupent de nos personnes âgées, ceux qui travaillent dans nos transports publics… Bref, ceux qui font tourner le pays ! Cette opportunité va changer leurs vies. Leurs conditions de travail vont certainement s’améliorer. Le stress quotidien qu’ils ont traversé est inimaginable alors c’est un pas énorme du gouvernement irlandais, pour leur offrir un peu de tranquillité et qu’ils avancent dans leurs vies. »

Mais ce chemin vers la citoyenneté a un coût : 550 euros pour une personne seule, 700 pour une famille. Mary Henderson est avocate au Conseil de l’immigration. « C’est une grosse somme pour quelqu’un qui est payé en dessous du salaire minimum. Vu que le dispositif sera ouvert 6 mois, on espère vraiment que les gens vont pouvoir rassembler les fonds, qu’ils ne seront pas découragés. Et on espère que de nombreuses personnes vont pouvoir en bénéficier en Irlande. »

Aujourd’hui, certains demandeurs d’asile pouvaient attendre jusqu’à deux ans pour une réponse. Alors vu la pile de dossiers attendus, le gouvernement a promis de raccourcir les délais de traitement.

