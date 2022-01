La Suède crée une agence pour lutter contre la désinformation

La mission de l'agence suédoise est de lutter contre la diffusion de fausses informations, de protéger la démocratie et avec elle, la liberté de la presse. © FLICKR :

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les fake news, véhiculées par des régimes autoritaires, inquiètent de plus en plus les pays européens, surtout à l’approche des élections. En Suède, le gouvernement a décidé d’agir en créant une agence spécialisée, chargée d’identifier et de lutter contre cette désinformation qui traverse les frontières, via les réseaux sociaux.