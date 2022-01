Cyberattaque en Ukraine: un moyen pour augmenter la tension durant les négociations

La cyberattaque en Ukraine n’a pas été revendiquée, mais en raison de nombreux précédents, les regards se tournent vers la Russie. © Kirill KUDRYAVTSEV/AFP

Après une semaine de négociations infructueuses entre la Russie, les États-Unis et l’Europe, la tension est loin de redescendre alors que l’Ukraine a subi, vendredi 15 janvier, une cyberattaque de grande ampleur, qui a paralysé durant des heures plusieurs dizaines de sites internet gouvernementaux. L’attaque n’a pas été revendiquée, mais en raison de nombreux précédents, les regards se tournent vers la Russie, d’autant plus que le Kremlin continue de durcir le ton.