La Suède va donner jusqu'à 600 euros aux ménages pour faire face à la hausse du prix de l'énergie

Les Suédois vont recevoir une aide pour payer leur chauffage et leur facture d’électricité. Le gouvernement a en effet décidé de compenser une partie de la hausse des prix par une subvention, qui pourra atteindre 600 euros. Une mesure sans précédent dans un pays à l’économie très libérale.

Avec notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

Depuis le début de l’hiver, et la hausse des prix de l’électricité, les reportages alarmistes se multiplient dans les médias suédois : telle famille a été obligée de faire un emprunt à la banque pour payer sa facture d’énergie ; telle autre a condamné des pièces inoccupées et rallumé les fourneaux à bois, plus économiques. Des appels qui n’ont pas laissé insensible le gouvernement social-démocrate, surtout avec l'approche des élections générales de septembre.

Le ministre des Finances, Mikael Damberg, a donc annoncé la mise en place « d’une mesure exceptionnelle, pour répondre à une situation exceptionnelle ». Les ménages dont la consommation dépassera 2 000 kWh par mois entre décembre et février recevront, sans en faire la demande, une subvention qui pourra aller jusqu’à 600 euros.

Une production électrique face aux aléas du climat

La Suède reste l’un des pays en Europe où les prix de l’électricité sont les plus bas. Mais la décision de fermer des centrales nucléaires et d’atteindre une alimentation électrique 100% renouvelable d'ici à 2040 pèse sur la production d’électricité, qui dépend de plus en plus du vent, ou du débit des fleuves, qui gèlent en hiver.

