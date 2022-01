Washington accuse Moscou de préparer une opération «prétexte» pour envahir l'Ukraine

Nous avons des informations indiquant que la Russie a déjà prépositionné un groupe d’agents pour conduire des opérations sous fausse bannière dans l’est de l’Ukraine. Ces agents sont entraînés à la guerre urbaine et à l’utilisation d’explosifs pour mener à bien des actes de sabotage contre les forces pro-russes. Nos informations indiquent également que des acteurs russes influents commencent déjà à inventer des provocations ukrainiennes dans les médias d’État et les réseaux sociaux pour justifier une intervention russe et des divisions en Ukraine. Par exemple, des officiels russes et des gens influents mettent en avant des récits sur la détérioration des droits humains en Ukraine et le militantisme croissant de leaders ukrainiens. Ces récits dans les médias accusent aussi l’ouest de faire monter la tension, ils mettent en avant des problèmes humanitaires en Ukraine - qu’une intervention russe pourrait régler. Ils font la promotion du patriotisme russe pour encourager le soutien de l’opinion russe à une action militaire. Au mois de décembre, les contenus en langue russe sur les réseaux sociaux qui mettent en avant ces récits ont augmenté à presque 3 500 publications par jour. C’est trois fois plus qu’en novembre