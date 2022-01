La Suède déploie des militaires sur l'île de Gotland face à la menace russe

C’est un parfum de guerre froide qui flotte en ce moment sur la mer Baltique. Pour répondre à une présence massive et inhabituelle de navires russes au large de ses côtes, la Suède a décidé de déployer une force d’urgence sur l’île de Gotland, son avant-poste face aux côtes de l’ancien bloc soviétique.

Avec notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

À Visby, la capitale de l’île de Gotland, on a l’habitude de fréquenter les touristes qui admirent les remparts et les églises médiévales, mais pas d’y voir des véhicules blindés et des militaires en armes arpenter les ruelles pavées.

Ce déploiement d’une force d’urgence, qui s’est effectué vendredi 14 et samedi 15 janvier à l’aide d’un avion de transport militaire américain et aussi par bateau, depuis Stockholm, vise à répondre à une activité inhabituelle de la marine russe.

Guerre des nerfs entre Suède et Russie

Depuis trois semaines, ce sont en effet six barges de débarquement russes, pouvant transporter hommes et blindés, qui patrouillent en mer Baltique. Dans un contexte diplomatique tendu, dans lequel la Russie a répété sa volonté de ne pas voir la Suède et la Finlande adhérer à l’Otan, le ministre de la Défense suédois a voulu « envoyer un signal », pour montre que son pays prenait cette situation au sérieux.

Une menace russe qui avait déjà incité la Suède, dès 2015, à augmenter à nouveau son budget militaire et deux ans plus tard, à rétablir le service militaire.

