La nouvelle cheffe de la diplomatie allemande à Moscou et Kiev: objectif, maintien du dialogue

Annalena Baerbock la nouvelle cheffe de la diplomatie allemande entreprend ce lundi 17 et mardi 18 janvier un voyage à Kiev et Moscou après une semaine de nombreuses discussions diplomatiques infructueuses. Les différences sur ces dossiers au sein de la coalition au pouvoir à Berlin ne rend pas la position allemande plus claire. Des résultats concrets ne sont pas attendus. Le maintien du dialogue est déjà perçu comme un modeste succès.

La visite d’Annalena Baerbock aujourd’hui à Kiev et demain à Moscou est le déplacement le plus difficile de la nouvelle ministre des Affaires étrangères allemande depuis son entrée en fonction. Kiev souhaite un soutien plus important de Berlin dans la crise actuelle et réclame depuis longtemps des livraisons d’armes allemandes. Mais le nouveau gouvernement exclut une telle option dans une zone en crise.

Les reproches de Kiev sur Nord Stream 2

Kiev reproche à Berlin son soutien au gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l’Allemagne perçu comme une trahison de l’Ukraine. Annalena Baerbock comme les écologistes a toujours critiqué le projet, mais elle doit composer avec des partenaires sociaux-démocrates qui souhaitent que le gazoduc reste en dehors des démêlés géopolitiques. Les divergences au sein de la coalition allemande et l’absence de ligne claire sont dénoncées par l’opposition à Berlin et affaiblissent la diplomatie germanique.

Vers une ligne plus ferme avec Moscou ?

Cela vaut aussi pour la relation avec Moscou. Annalena Baerbock et les écologistes ont constamment défendu une ligne plus ferme à l’égard du Kremlin que les sociaux-démocrates, mais la ministre aujourd’hui dans une coalition peut-elle se permettre d’aller trop loin ? Faute de résultat concret, la diplomatie allemande estime déjà positive que le dialogue reste possible.

À Kiev comme à Moscou, Annalena Baerbock veut plaider pour une relance du format Normandie associant aux côtés de l’Ukraine et de la Russie, l’Allemagne et la France.

