Pétition et protestations contre la décoration de Tony Blair au plus haut rang de chevalier

Au Royaume-Uni une pétition, signée par plus d’un million de personnes, appelle à la révocation des honneurs remis à Tony Blair. L’ancien Premier ministre travailliste avait engagé le pays dans la guerre en Irak, une décision qui continue d’entacher sa réputation.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher

« Tony me va parfaitement bien, pas besoin de m’appeler Sir. » C’est en ces mots que Tony Blair a balayé les critiques à propos de sa nomination à l’Ordre de la Jarretière, le plus élevé des ordres de chevalerie britanniques. Quinze ans après avoir quitté sa fonction, l’ancien Premier ministre continue de susciter un profond rejet dans son pays.

Pour preuve, une pétition a recueilli près d’1 200 000 signatures qui demande la révocation de ce titre honorifique. On y lit que « Tony Blair a causé des dommages irréparables au Royaume-Uni et à sa société (…). Il devrait être tenu responsable de crimes de guerre ».

« Il a menti ! Il a menti au Parlement et nous a entraînés dans une guerre illégale en falsifiant les rapports sur les armes de destruction massive. C'était choquant. Et je ne suis donc pas surprise de cette pétition, car elle tourne en dérision tout le système des distinctions honorifiques. Quand on pense que d'autres personnes pourraient être honorées pour avoir travaillé dans le NHS. Quelque chose de beaucoup plus honorable, au sens propre du terme.

À moins que la reine accepte d’annuler sa nomination, des parlementaires ont prévu d’organiser une manifestation lors de l’investiture, en juin, au château de Windsor.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne