Russie: un an après l'arrestation d'Alexeï Navalny, l'opposition toujours réprimée

Une affiche de l'opposant russe Alexeï Navalny en train d'être recouverte dans les rues de Saint Petersbourg, le 28 avril 2021. © ANTON VAGANOV/REUTERS

Texte par : RFI

Il y a un an précisément, le 17 janvier 2021, Alexeï Navalny rentrait à Moscou, après une convalescence de quatre mois en Allemagne, suite à son empoisonnement. Dès son arrivée sur le sol russe, l’opposant avait été arrêté, et par la suite emprisonné. Un an après, Alexeï Navalny est dans une colonie pénitentiaire, ses principaux lieutenants en exil et son mouvement est décimé.