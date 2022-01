Anne Franck: un nouveau suspect accusé d’avoir dénoncé la famille en 1944

Après deux enquêtes de la police néerlandaise (en 1948 et 1963), un livre vient désigner un nouveau suspect dans la dénonciation de la famille d’Anne Franck, Arnold van den Bergh. Rodrigo Galindez/wikimedia.org

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le 1er août 1944, un sous-officier SS, des policiers allemands et néerlandais découvrent derrière une étagère l’entrée des pièces où Anne Frank et sa famille se cachaient depuis deux ans et trois mois, à la suite d’une dénonciation. Un livre vient désigner un nouveau suspect, Arnold van den Bergh.