Espagne: une première rencontre entre Olaf Scholz et Pedro Sanchez sous le signe de l’entente

C’était une rencontre bilatérale très attendue par les deux leaders, surtout par le socialiste Pedro Sanchez qui a reçu à Madrid le leader social-démocrate Olaf Scholz, aux manettes de l’Allemagne depuis le 8 décembre. Les deux hommes, qui se connaissent déjà bien, ont surtout trouvé des terrains d’entente.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Il y a d’abord eu un message urgent de la part des deux leaders : inviter avec force la Russie à une désescalade de la tension avec sa voisine l’Ukraine, à la frontière, où des mouvements militaires ont actuellement lieu. L’intégrité des nations est une valeur fondamentale et intouchable, a insisté Pedro Sanchez qui ne cesse de le répéter depuis que les indépendantistes catalans réclament la sécession.

L'axe Berlin-Madrid

D’une manière générale, les deux leaders ont abondé dans le même sens. Ils ont mis en exergue l’axe Berlin-Madrid, seules villes, seuls pays où la sociale-démocratie est au pouvoir. Olaf Scholz et Pedro Sanchez ont donc défendu ensemble l’Europe sociale, l’importance des fonds européens pour pallier la crise sanitaire. Le chancelier a également fait l’éloge de l’Espagne quant à la réussite de sa campagne de vaccination.

Seul hic, le pacte de stabilité

Seul hic entre les deux alliés, le pacte de stabilité qui veut que le déficit budgétaire soit en dessous de 3% et la dette publique sous la barre des 60% du PIB. Or, si l’Allemagne remplit ces conditions, ce n’est pas le cas de l’Espagne avec une dette de 122% du PIB et un déficit à peine contrôlé. Madrid appelle à une plus grande flexibilité, mais Berlin, pour l’instant, ne parle que de rigueur et de discipline.

