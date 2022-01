Kazakhstan: à Nur Sultan, la colère populaire est toujours là, les inquiétudes aussi

Au Kazakhstan, deux semaines après le début des protestations sociales devenues contestation politique et parfois émeutes, le président qui a repris la main est encore en train de régler ses comptes avec son prédecesseur qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans. Deux proches de Noursoultan Nazarbaïev, ont quitté hier leurs postes au sein d'influentes structures. La population, elle, continue de s'interroger sur ce qui s'est vraiment passé et se demande si son avenir va être redessiné. Devant la répression qui s'abat encore, les gens oscillent entre peur, colère et timide espoir.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale à Nur Sultan,

Les lumières des boutiques clignotent entre les tas de neige de plusieurs mètres. Le vent glacial des steppes s'engouffre par rafales dans les boulevards qui traversent Nur Sultan. Dans cette capitale essentiellement habitée par des fonctionnaires et des cadres de grandes entreprises, les routes sont taillées pour les limousines pas pour les piétons, plaisante Ashkat Armediarov, artiste contestataire au large sourire et à la colère encore brûlante : « Le gouvernement a d abord commencé à tuer des manifestants pacifiques, et pour se couvrir, le président a ensuite déclaré "Nous allons maintenant tirer sans avertissement, nous allons tirer pour tuer". Mais il y avait déjà énormément de morts »

Depuis, le président a aussi promis des réformes, un fonds alimenté par ceux qui se sont enrichis ces 30 dernières années pour des projets sociaux. Derrière ses cheveux bruns mi-longs presque poivre et sel, ce peintre, plasticien et père de famille laisse échapper une pointe d'approbation vite balayée : « Tout ça, c'est pas si mal, un bon début, je dirai. Mais il y a un "mais". Tout cela n’a pu arriver que grâce au soutien de Poutine. Notre président s’est assuré son soutien. Et il y a forcément quelque chose à rendre. Le contrôle va venir du Kremlin. C'est ça le grand danger, que nous, au Kazakhstan, nous perdions notre indépendance ».

► À lire aussi : Kazakhstan: pourquoi le pouvoir a pris le risque de faire intervenir la Russie

Dans cette période où la répression est encore forte, arrestations, menaces, ils sont désormais peu nombreux à formuler ouvertement des reproches au président russe, encore moins nombreux à mettre en cause directement le président actuel. Rencontrer des manifestants de ce « janvier tragique » comme on dit désormais au Kazakhstan, c'est recevoir ensuite une pluie de messages inquiets pour adoucir les propos. Et pourtant l'attente de changement reste profonde : « Je veux vraiment de grands changements. Qu'on nous donne la possibilité de créer des partis d'opposition, de créer des associations, qu'on s'arrache le plus rapidement possible du passé de l'ancien président Nazarbaïev. Le peuple kazakhstanais n'est pas terroriste. Je tiens à ce que ça soit clair pour tout le monde. Le peuple kazakhstanais veut juste une vie décente. Aujourd'hui, de nombreux jeunes ne voient pas de perspectives dans leur pays d'origine. Ils vont en Europe, ils vont en Amérique. Je veux que nos enfants aient la possibilité d’une vie décente ici. Si Tokaïev n’est pas capable de s'en rendre compte tout seul, c’est qu’il fait une très grande erreur. En tant que chef d'un grand pays à un moment difficile de son histoire, il doit prendre des décisions justes et s’appuyer avant tout sur le peuple. Alors oui, je veux y croire. Parce que si je n’y crois pas, tout ça n'aura servi à rien, vous comprenez ? »

► À écouter aussi : Kazakhstan: comment sortir d'un régime autocratique et corrompu

Ce n'est pas seulement la parole d'un militant sous surveillance qui n'a plus d'autre choix que d'espérer, mais une attitude majoritaire au Kazakhstan. Kamila Kovyazina est sociologue et connaît bien ce réflexe : « Les gens ici critiquent leurs institutions nationales et locales, mais en même temps, la première chose qu'ils font lors d'une crise ou quand ils ont un problème, c'est se tourner vers le gouvernement, en tout premier lieu : ils vont voir la police quand on leur vole quelque chose, ils vont voir la mairie quand ils ont besoin d un logement, ils vont voir le parti du gouvernement pour résoudre leur problème, en fait ils ne se rendent même pas compte qu'ils leur font confiance ».

Avant ce « janvier tragique », la majeure partie des institutions au Kazakhstan était jugée largement positivement, une seule était déjà sous les 50% d approbation : la police.

► À écouter aussi : Kazakhstan: «Cela peut paraître anodin dans d'autres pays, mais c'est historique»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne