La cheffe de la diplomatie allemande à Moscou: une visite «constructive» selon Lavrov

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock lors de leur rencontre à Moscou, le 18 janvier 2022. AFP - MAXIM SHEMETOV

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Perçue à Moscou comme une « anti-russe » et alors que les relations entre la Russie et les pays occidentaux sont particulièrement tendues, le déplacement de la nouvelle ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock s'annonçait périlleux et complexe.