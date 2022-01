Trois ONG dénoncent les autorités italiennes et maltaises pour leur politique migratoire en Libye

Des gardes-côtes libyens au large de Syrte le 6 octobre 2016. REUTERS/Hani Amara

Trois organisations non gouvenementales ont remis une communication au procureur de la Cour pénale internationale (CPI) ce lundi soir 17 janvier. Elles y dénoncent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par les groupes armés dans les centres de détention en Libye. Elles dénoncent la contribution de l'Italie et de Malte à ces crimes.