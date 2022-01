Covid-19: décès d'une chanteuse tchèque qui s'est contaminée volontairement pour obtenir son passe

Le décès de la chanteuse tchèque Hana Horka a provoqué de nombreuses réactions dans son pays et à l’étranger après que sa famille a dénoncé les militants anti-vaccins, qui l’auraient influencée et persuadée d’attraper le Covid-19 en vue d’obtenir son passe sanitaire plutôt que de se faire vacciner.

Avec notre correspondant à Prague, Alexis Rosenzweig

Son nom n’était pas connu de tous en République tchèque, mais désormais rares sont ceux qui n’ont pas entendu l’histoire d’Hana Horka, chanteuse folk décédée à 57 ans dimanche après avoir attrapé le Covid-19. Non vaccinée, elle se targuait deux jours avant sur les réseaux sociaux de pouvoir enfin espérer aller au théâtre, au sauna et au concert grâce à la maladie, qui validerait son passe sanitaire – un sésame indispensable dans le pays pour tous les lieux culturels, sportifs et dans les bars et restaurants.

« Elle a préféré se faire contaminer que se faire vacciner »

« Elle a préféré se faire contaminer que se faire vacciner », se lamente son fils sur le site de la radio nationale, qui reproche à certaines personnalités du monde culturel leur discours anti-vaccin, qui, selon lui, a convaincu Hana Horka. Parmi ces personnalités figurent d’autres musiciens, des acteurs et même d’anciens sportifs, qui selon le fils de la chanteuse « ont du sang sur les mains » à cause de leur « discours sur l'immunité naturelle et les anticorps créés en attrapant la maladie ».

Nouvelle vague épidémique

La République tchèque connaît actuellement une nouvelle vague épidémique avec plus de 20 000 nouveaux cas par jour. Ce mercredi 19 janvier, le nouveau gouvernement doit confirmer ou non si la vaccination sera obligatoire pour les seniors et dans certaines professions.

