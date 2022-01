Emmanuel Macron à Strasbourg: la présidentielle française s’invite au Parlement européen

Emmanuel Macron prononce, ce mercredi 19 janvier, un discours au Parlement européen de Strasbourg pour exposer les priorités de la présidence française de l’Union européenne. S’ensuivra une séance de questions-réponses dans l’Hémicycle entre le chef de l’État et les eurodéputés. A trois mois de l’élection présidentielle française, l’exercice devrait tourner à un affrontement politique franco-français. Cette séquence inédite offre une tribune à la fois au chef de l’État et à ses opposants.

C'est Marine Le Pen qui a ouvert les festivités hier par une conférence de presse à Paris. Cinq ans après sa défaite à la présidentielle, la candidate de l’extrême-droite a corrigé son discours pour plaire au plus grand nombre : finie la sortie de l’euro, proposition jugée trop repoussoir. Toujours eurosceptique cependant, elle insiste désormais sur la nécessité de faire de l’Union européenne une « association de nations libres », « non-alignées » sur les « dogmes » de Bruxelles. Soit d'après elle l'« antithèse » de la vision d'Emmanuel Macron, une façon de réactiver le clivage entre européistes et nationalistes qui avait structuré le débat des dernières élections européennes. Son concurrent à l’extrême-droite Eric Zemmour se rend lui à Calais, où se trouvent de nombreux migrants. Lui-aussi veut fermer les frontières et s'oppose à la souveraineté européenne.

« Désobéir »

Comme Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon a lui-aussi mis de l’eau dans son vin. En 2017, il voulait « sortir des traités européens ». En 2022, il préfère « désobéir » à certaines règles européennes. Un ajustement que minimise toutefois le député insoumis Eric Coquerel : « C’est une façon de se faire mieux comprendre, d’être plus adéquation avec ce que nous ferons réellement et ce que dit notre programme. Ça n’a jamais été le Frexit, c’était plutôt la volonté de transformer l’Union européenne tous ensemble ou de prendre nos responsabilités pour le faire à partir de ruptures. Il n’y a pas recul là-dessus : on assumera de rompre avec ce qui ne nous permet pas d’appliquer notre programme. »

Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot en meeting

Jean-Luc Mélenchon a détaillé son programme européen hier à Strasbourg où il tiendra un meeting ce mercredi soir, tout comme Yannick Jadot. Parce qu’il est eurodéputé, l’écologiste est le seul candidat à la présidentielle qui pourra interpeller directement Emmanuel Macron au Parlement. À l’instar du chef de l’État, il s’affiche comme pro-européen et fédéraliste, tout en se montrant très critique des traités de libre-échange ou de la politique climatique de la Commission européenne. Posture délicate : il s’agit de jouer des coudes pour se faire entendre dans le débat binaire que veulent imposer Emmanuel Macron et Marine Le Pen. « Il y a une place pour une écologie politique pro-européenne », assure l'un des porte-paroles de Yannick Jadot, Hubert Julien-Laferrière.

« Nous ne croyons pas à la souveraineté européenne »

Comme Yannick Jadot, le député européen François Xavier Bellamy, soutien de Valérie Pécresse, s'exprimera dans l'hémicycle. Refonte de l'accord de Schengen, lutte contre réchauffement climatique, mise en place d’une taxe carbone aux frontières : certaines des propositions de la candidate de la droite se rapprochent de celles du président.

Pour autant, la droite porte un projet politique différent, insiste François-Xavier Bellamy : « C’est une vision de l’Europe qui ne supprime pas les démocraties qui la compose, mais au contraire qui les renforcent. Nous ne croyons pas que pour faire valoir le drapeau européen, il faille supprimer le drapeau français [allusion à la polémique sur le drapeau européen que le chef de l’État avait fait flotté sous l’Arc de Triomphe au début de l’année]. Nous ne croyons pas à la souveraineté européenne parce que la souveraineté doit rester à toutes les démocraties qui constituent l’espace européen. Nous croyons à une Europe qui puisse nous renforcer dans la mondialisation à condition qu’elle se transforme. » Durant la campagne pour la primaire de la droite, Valérie Pécresse s’est mise dans la roue de ses concurrents en contestant la primauté du droit européen dans certains cas. La droite d’aujourd’hui n’est plus aussi euro-enthousiaste qu’elle a pu l’être.

« Pas d’instrumentalisation »

Les adversaires d'Emmanuel Macron vont donc accaparer le micro. Ils veulent faire de cet échange au Parlement européen le premier débat de la campagne présidentielle en confrontant le chef de l'État, dont ils estiment qu’il se sert de l’Europe pour sa campagne. Ce que conteste le député Pieyre-Alexandre Anglade, en charge des questions européennes à La République en marche : « Nous sommes dans une logique de mise en œuvre de l’agenda européen défini par Emmanuel Macron il y a 4 ans à la Sorbonne et qui a déjà été mise en œuvre en grande partie. Nous sommes aussi dans une logique de projection de cet agenda mais en aucun cas d’instrumentalisation de cette présidence à une fin de politique nationale. Si certains eurodéputés veulent faire de la politique franco-française, je crois qu’ils se trompent d’hémicycle. » De leurs côtés, les oppositions reprochent à Emmanuel Macron de ne pas avoir repoussé cette présidence française de l’UE qui se percute avec la campagne présidentielle.

