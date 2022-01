En Ukraine, Antony Blinken évoque un «risque d'invasion» imminent

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba, à Kiev le 19 octobre 2022.

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a entamé ce mercredi une tournée en Europe par une visite à Kiev, alors que l'inquiétude sur les intentions de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine continue de croître.

Les déclarations d'Antony Blinken à l'issue de sa rencontre avec son homologue Dmytro Kuleba et le président Volodomyr Zelensky ne sont pas de nature à rassurer. Pour le secrétaire d'État américain, l’Ukraine fait face à une « menace sans précédent » et à un « risque d’invasion » désormais imminent. « J'espère sincèrement que nous pourrons rester sur une voie pacifique et diplomatique, mais en fin de compte, c'est une décision qui appartient au président Poutine », a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie américaine a également affirmé que la Russie pouvait mobiliser rapidement deux fois plus de soldats que les quelque 100 000 actuellement déployés près de la frontière ukrainienne. Washington s'inquiète du transfert de militaires et d'équipement russe en Biélorussie, non loin de l'Ukraine.

La Russie a déployé des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, laissant craindre une invasion. Tout en niant tout projet d'attaque, le Kremlin martèle qu'une désescalade passe par des garanties écrites pour sa sécurité, notamment sur le non-élargissement de l'Otan à l'Ukraine. Moscou a signifié que ses demandes étaient non négociables et les États-Unis les ont jugées pour l'essentiel inacceptables.

Aide militaire supplémentaire

Dans ce contexte, Washington a annoncé « une provision de 200 millions de dollars en aide sécuritaire défensive supplémentaire » à l'Ukraine, une nouvelle assistance s'ajoutant aux 450 millions de dollars d'aide déjà accordés. Anthony Blinken est en revanche resté assez discret sur le type de sanctions qui pourraient être prises à l’encontre des Russes en cas d’agression militaire.

Le secrétaire d’État américain a également exhorté les Ukrainiens à ne pas céder aux divisions. Une allusion sans doute aux procédures judiciaires très politisées que l’exécutif a engagées contre l’ancien président Porochenko, et qui déplait fortement aux diplomates occidentaux.

Dans la capitale ukrainienne, la vie suit son cours. Du moins en apparence. Car la possibilité d'une guerre revient de plus en plus dans les discussions. Et certains indicateurs ne trompent pas, observent notre correspondant sur place, Stéphane Siohan. La monnaie nationale, la hryvna, a ainsi commencé à se déprécier fortement ces derniers jours, signe d'une baisse de la confiance dans le pays. Dans une vidéo diffusée ce mercredi soir sur les réseaux sociaux, le président Volodymyr Zelensky a appelé ses concitoyens à ne pas céder à la panique.

