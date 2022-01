La brouille avec Pékin met les industriels de Lituanie sous pression

Pour tout remettre à plat, une grande réunion avec les ministres et les représentants du secteur économique a été convoquée. Photo : Ingrida Simonyte. © INTS KALNINS / REUTERS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Depuis l’annonce en juillet 2021 de l’ouverture d’une représentation de Taïwan en Lituanie, les relations sont difficiles entre Vilnius et Pékin. Ce sont les industriels qui en pâtissent le plus. À cela s’ajoute un manque de coordination entre le gouvernement et le président. Pour tout remettre à plat, une grande réunion avec les ministres et les représentants du secteur économique a été convoquée car les pressions sont de plus en plus fortes.