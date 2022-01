La Grèce réceptionne ses premiers avions Rafale livrés par la France

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis (c) pose pour une photo avec des militaires, lors de la cérémonie pour l'arrivée des premiers avions Rafale de France, à Tanagra, le 19 janvier 2022.

À l’occasion de la livraison de six avions Rafale achetés l’an dernier à la France, une cérémonie officielle s’est déroulée ce mercredi à la mi-journée sur une base aérienne située à 40 kilomètres d’Athènes.

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

C’est sous un ciel nuageux qu’une poignée d’avions de fabrication française ont défilé dans les airs avant de rejoindre la base militaire de Tanagra, en périphérie de la capitale grecque. Quelques minutes plus tard, lors d’un discours relayé en direct à la télévision, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a pris la parole sur cette même base pour se réjouir de l’arrivée de ces six avions de combat, dont il a vanté les capacités de dissuasion.

« Les nouveaux avions Rafale qui viennent d’atterrir, ici, aujourd’hui, sont maintenant prêts à décoller pour favoriser, à l’avenir, un environnement meilleur et plus pacifique dans toute la région. (…) Par ailleurs, et je n’ai de cesse de le répéter avec la même détermination : notre pays s’évertue à fermer la porte face aux différentes menaces, tout en laissant ouverte, dans le même temps, la fenêtre du dialogue », s'est félicité le Premier ministre.

Proximité avec Paris

Les tensions récurrentes avec le voisin turc, en particulier sur la question du gaz en Méditerranée orientale et des frontières maritimes entre les deux pays, ont aussi poussé la Grèce à commander l’an dernier trois frégates, là encore à la France. Des achats militaires et une proximité avec Paris qu’Athènes considère comme un signe d’une défense européenne plus autonome.

Ces six avions de combat produits par Dassault Aviation font partie d’un achat de 24 appareils au total. Un contrat estimée pour l’armée de l’air grecque à plus de 3 milliards d’euros.

