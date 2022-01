Sanctions, nucléaire: à Moscou, Raïssi et Poutine affichent leur bonne entente

Le président russe Vladimir Poutine (g) et le président iranien Ebrahim Raïssi (d) lors de leur rencontre au Kremlin à Moscou, le 19 janvier 2022.

Le président iranien Ebrahim Raïssi a effectué ce mercredi sa première visite à Moscou où il a rencontré son homologue Vladimir Poutine.

Avec notre correspondant à Moscou, Jean Cassey

C’est une nouvelle étape dans ce qui ressemble à un véritable marathon diplomatique pour la Russie. Après des sommets avec les États-Unis, avec l’Otan, avec l’OSCE, après une rencontre mardi entre les ministres des Affaires étrangères russe et allemand, ce mercredi Vladimir Poutine rencontrait, à Moscou, son homologue iranien Ebrahim Raïssi.

L’occasion pour les deux pays soumis à de lourdes sanctions économiques occidentales d’afficher leur solidarité. Les sanctions, a souligné Vladimir Poutine, « n’ont pas empêché l’Iran de se développer ». Difficile de ne pas y voir un message adressé aux États-Unis et à l’Union européenne, alors que ces derniers envisagent justement un nouveau train de sanctions contre son pays.

La rencontre a aussi été l’occasion pour Moscou d’appeler l’Iran à « clarifier sa position » au sujet de l’accord sur le nucléaire iranien. C’est d’ailleurs un point de convergence, l’un des rares, entre la Russie et les pays d’Europe. Et une opportunité pour la Russie de quitter le banc des accusés et de s’afficher en membre de plein droit de la communauté internationale.

