Le CICR victime d’une cyberattaque menaçant les données de plus de 500 000 personnes

C'est une cyberattaque un peu particulière, pas tellement par sa nature, mais par sa cible : le CICR, le comité international de la Croix-Rouge. Il annonce avoir été victime d'un vaste piratage informatique. Les pirates se sont emparés des données de plus de 515 000 personnes vulnérables.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Parmi les personnes dont les données ont été piratées figurent des migrants, des victimes de conflit, de catastrophe et des prisonniers dans une soixantaine de pays. Si leurs noms et leurs informations se retrouvaient entre de mauvaises mains, ces personnes et leurs familles pourraient se retrouver encore plus menacées, notamment par les régimes qu'elles essaient de fuir.

Le directeur général de la Croix-Rouge, Robert Mardini, implore les auteurs de l'attaque de ne pas vendre ou de partager de quelque manière que ce soit les données. Le CICR ne sait d'ailleurs pas qui est à l'origine de l'attaque, ni même si les pirates ont délibérément visé la Croix-Rouge ou si l'organisation est une victime collatérale de l'attaque qui a visé un prestataire externe chargé de stocker les données du CICR.

En attendant, l'organisation a suspendu tout accès aux données dont la sécurité a été compromise et elle se déclare prête à dialoguer de manière anonyme avec les hackers.

