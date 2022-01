UE: désaccord entre les ministres de l’Environnement autour de la question du nucléaire

La rencontre entre les ministres de l’Environnement a commencé sur un désaccord entre l'Allemagne et la France, notamment concernant l'inclusion du nucléaire dans le projet de taxonomie verte européenne (image d'illustration).

Les ministres de l'Environnement de l'Union européenne se sont réunis à Amiens dans le nord de la France pour des discussions « informelles » autour de thématiques climatiques, la taxe carbone aux frontières ou encore la lutte contre la déforestation importée. La question du nucléaire notamment n’a pas fait l’unanimité au sein des ministres.

La rencontre a commencé sur un désaccord entre l'Allemagne et la France. Le secrétaire d'État allemand pour l'environnement a fustigé devant son homologue française l'inclusion du nucléaire dans le projet de taxonomie verte européenne. Un dossier environnemental brûlant.

Avec sa « taxonomie » verte, Bruxelles veut dresser une liste des investissements considérés comme favorables au climat. Certaines installations répondant aux critères de cette labellisation verte seront donc financées plus facilement. Mais le texte envoyé le soir du Nouvel An par la Commission européenne fait grincer des dents, car il inclut certains investissements dans des centrales à gaz ou nucléaires.

Le nucléaire: ni une « énergie verte », ni « économique »

À la veille de la date limite accordée aux États membres pour réclamer des modifications, le secrétaire d'État allemand à l'environnement a donc rappelé sans détour l'opposition de Berlin à l'inclusion du nucléaire: « Ce n'est pas une énergie verte ni durable. » « Ce n'est pas économique non plus », a affirmé Stefan Tidow devant son homologue française. Or, Paris milite au contraire pour que l'atome bénéficie de l'étiquette « verte ».

Berlin va tenter de convaincre, mais attendra la proposition finale de la Commission avant de se positionner sur la suite du processus. L'Autriche, suivie du Luxembourg, s'est déjà montrée plus offensive. Vienne ne décolère pas contre la présence du nucléaire et du gaz dans la première version. Elle menace de porter plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne si l'atome reste dans la liste des investissements verts.

