UE: le Parlement doit voter le Digital Services Act, un règlement sur les contenus numériques

Réguler la jungle de l’univers numérique. C’est l’ambitieux projet de l’Union européenne. L’UE va pour la première fois depuis 2001 adopter une législation sur le secteur, avec le DMA, qui concerne les marchés numériques, et le DSA, qui concerne les contenus. Ce jeudi 20 janvier, le parlement européen adopte le projet de règlement sur les services numériques, le Digital Services Act (DSA), qui devrait être ratifié pendant la présidence française du Conseil.

De notre envoyée spéciale à Strasbourg, Juliette Gheerbrant

C’est un chantier unique à une telle échelle. Il cible les contenus illicites comme l’incitation à la haine, le harcèlement, la pédopornographie, ainsi que les produits illicites. Le principe est simple résume le député Sandro Gozzi, de la délégation française du groupe centriste Renew. « Tout ce qui est illégal, hors ligne, doit devenir illégal en ligne, alors qu’aujourd’hui tout ce qui se passe en ligne c’est un peu le Far West », dit-il.

Au moins 10 000 plateformes numériques opèrent en Europe, et une poignée d’entre elles mobilisent l’essentiel de l’activité économique : commerce, loisir, information…

Contrôle et recours des citoyens

La législation va s’imposer aussi à des degrés divers, à tous les intermédiaires des plateformes. Et les citoyens disposeront de moyens de contrôle et de recours plus efficaces. « Nous voulons savoir comment les algorithmes fonctionnent. La plateforme va assumer des règles de modération, pour tout ce qui est risque à la sécurité, risque pour nos droits fondamentaux. Et aussi, on introduit un système de sanctions pour les plateformes qui n’assument pas les responsabilités de bonne modération, dans le cadre de la désinformation ou des fake news », poursuit Sandro Gozzi.

Chercheurs et ONG auront accès aux algorithmes qui étaient jusqu’à présent de vraies boites noires, et le texte facilite le contrôle de l’utilisateur sur ses données. Le groupe écologiste s’en félicite, il a aussi obtenu de limiter la modération automatique, pour qu’un être humain et non une machine décide de la validité d’un contenu. En revanche, les Verts regrettent que les recommandations automatiques ne soient pas mieux contrôlées ou que la publicité ciblée reste autorisée.

