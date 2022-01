Un «dialogue raisonnable» nécessaire sur la crise ukrainienne selon Sergueï Lavrov

Antony Blinken et Sergueï Lavrov avant leurs discussions de ce vendredi matin (21 janvier 2021) à Genève sur le dossier ukrainien. REUTERS - POOL

La rencontre a duré deux heures ce vendredi matin. Antony Blinken et Sergueï, chefs des diplomaties américaine et russe ont travaillé à surmonter la crise ukrainienne dans un palace de Genève. C'est le dernier pas de deux d'un intense ballet diplomatique qui avait commencé par deux conversations entre Vladimir Poutine et Joe Biden en décembre.