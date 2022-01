Allemagne: la CDU investit Merz, le rival historique de Merkel, et tourne la page

La droite allemande tourne une page d'histoire. Après le départ du pouvoir d'Angela Merkel à l'automne dernier, le parti chrétien-démocrate (CDU) a élu samedi 22 janvier le rival historique de l'ex-chancelière à sa tête. Le conservateur Friedrich Merz, qui prend les rênes de la CDU après un échec historique du mouvement aux dernières élections, bénéficie d'un large soutien interne, mais devra refonder un parti en crise pour espérer un jour revenir au pouvoir.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Je suis profondément ému » : après son élection, Friedrich Merz n’a pu dissimuler ses sentiments. Après deux échecs, de peu, pour prendre la direction de la CDU, l’ancien rival d’Angela Merkel peut savourer sa victoire. 62% des membres du parti avaient voté pour lui en décembre ; la confirmation officielle par le congrès en ligne ce samedi n’était alors qu’une formalité. Mais avec le soutien de 95 % des délégués, Friedrich Merz bénéficie d’un soutien important pour ses nouvelles fonctions.

Le nouveau président de la CDU a plaidé dans son discours pour le renouveau du parti, sonné en septembre dernier par une défaite électorale historique. Pour la troisième fois dans l’opposition depuis la guerre, le mouvement doit en profiter pour se donner un nouveau programme.

Le conservateur Friedrich Merz doit rassembler. S’il est plus à droite que son ancienne rivale Angela Merkel, il rejette tout virage conservateur et tient désormais un discours plus centriste.

Mais Friedrich Merz l’a reconnu, le chemin qui ramènera son parti au pouvoir peut être long. Le nouvel homme fort de la droite allemande devra à court terme affronter trois régionales difficiles pour son parti au printemps.

