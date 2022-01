L’Ukraine réclame des armes à l'Allemagne, Berlin décide de livrer un hôpital de campagne à Kiev

Le chancelier Scholz a répété que son pays ne livrerait pas d’armes à l’Ukraine alors que Kiev réclame depuis des années un soutien militaire de Berlin. John MACDOUGALL POOL/AFP

Face aux tensions actuelles et aux menaces d'agressions russes contre l'Ukraine, la communauté internationale s'interroge sur la nécessité ou non de livrer des armes à Kiev. Les États-Unis le font depuis plusieurs années, les pays baltes, la Grande-Bretagne, la République tchèque veulent franchir ce pas. Berlin s'y refuse et interdit à l'Estonie l'envoi d'armes allemandes à l'Ukraine.