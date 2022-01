Migrants : la Lituanie plaide pour un renforcement des frontières extérieures de l’UE

De nombreux ministres européens de l’intérieur se sont retrouvés vendredi à Vilnius pour discuter de la protection des frontières de l’Union européenne à l’appel de la Lituanie. Le pays a subi cet été une vague migratoire massive. Plus de 4 000 personnes ont franchi la frontière entre la Biélorussie et la Lituanie. Une attaque hybride organisée par Alexandre Loukachenko pour Vilnius qui plaide pour un renforcement des frontières extérieures de l’Union européenne.

Ils sont 16 pays de l’Union européenne à souhaiter une frontière extérieure mieux protégée. Mais comment s’y prendre ? C’est ce dont ils ont discuté après avoir fait le déplacement à 40 kilomètres de Vilnius pour voir à quoi ressemble la nouvelle barrière construite par la Lituanie, rapporte notre correspondante Marielle Vitureau.

Quatre mètres de haut, surmonté par des barbelés et vidéo surveillée : voilà l’exemple parfait de ce que les participants voudraient. Ils ont mentionné dans leur déclaration vouloir la construction de barrières physiques, des infrastructures de surveillance et une refonte du code Schengen.

A la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie, le flux des migrants s’est tari cet hiver. Le calme peut être trompeur a souligné le chef des gardes-frontières. Mais désormais, le flux migratoire n’est plus la seule menace aux portes de la Lituanie pour Agne Bilotaite, ministre de l’Intérieur. « Le contexte géopolitique a changé, les soldats sont en Ukraine, sont en Biélorussie. Cette nouvelle donne doit être prise en compte. »

« Les refoulements sont illégaux », insiste la Commission européenne

Pour la Lituanie, les décisions doivent être prises rapidement. Mais la réponse de la commissaire européenne à la Pologne, la Lituanie et la Lettonie qui ont l’intention de construire des barrières est claire « C'est une position de longue date de la Commission de ne pas financer des murs ou des barbelés ».

Un rappel bienvenu, estime le chercheur François Gemenne, mais un peu vain. « Malheureusement, on sait que la voix de la Commission pèse peu sur ces questions d’asile et de migration. C’est le Conseil européen qui décide et il a déjà décidé de financer la construction notamment d’un mur à la frontière avec la Pologne. »

La Pologne qui a fait face à l’instrumentalisation des demandeurs d’asile par la Biélorussie a ainsi refoulé des demandeurs d’asile syriens, dont des familles. Mais les refoulements illégaux ont été constatés dans de nombreux pays dont la Grèce, ou la Croatie.

« On ne franchit jamais une frontière de façon illégale lorsque c’est pour demander l’asile, lorsque sa vie est en danger. Et le problème c’est que de plus en plus d’Etats européens repoussent jusqu’à la frontière ceux qui voudraient entrer dans l’UE de manière à ne pas devoir à gérer eux-mêmes ces demandes d’asile. »

Les tentatives de passages ont beaucoup diminué ces dernières semaines aux frontières extérieures nord-est de l'UE mais selon les associations caritatives, rien qu'à la frontière lituanienne, près de 8 200 personnes se sont vu refuser l'entrée du territoire européen.

