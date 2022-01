Royaume-Uni: vague de démissions chez les soignants, épuisés par le Covid

Le système de santé britannique, déjà bien secoué par la pandémie, subit une autre crise de plein fouet : celle du personnel. Cela fait des années que les soignants alertent sur le sous-effectif chronique mais, désormais, les salariés quittent le National Health Service, le service public de santé britannqiue.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Ils sont 27 000 à avoir quitté l’hôpital public anglais entre juin et septembre 2021, un record depuis le début des recensements en 2011 – cela représente 2% du personnel.

La majorité de ceux qui motivent leur départ évoquent la recherche d’un meilleur équilibre de vie ou parlent du manque d’opportunités au sein du National Health Service en comparaison avec d’autres employeurs.

► À lire aussi : Covid-19 au Royaume-Uni: le système de santé sur le pied de guerre

93 000 postes à pourvoir

Les syndicats de soignants le disent : après deux ans de pandémie, de plus en plus de professionnels de santé n’en peuvent plus. Les diagnostics de stress post-traumatique se multiplient, le salaire ne justifie pas la pression subie et les gardes s’enchaînent pour compenser le déficit chronique de soignants, aggravé par les arrêts maladie pour cause de Covid.

► À lire aussi : Covid-19 au Royaume-Uni: «Une tension considérable» sur le système de santé, reconnaît Boris Johnson

Déficit qui risque donc d’être aggravé, précisément, par ces démissions. Le NHS indique que 93 000 postes sont actuellement à pourvoir, toutes spécialités confondues ; avec pour principale conséquence une moindre accessibilité aux soins. En novembre, six millions de Britanniques étaient sur liste d’attente pour recevoir un traitement.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne