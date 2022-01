Ukraine: rencontre confirmée entre les ministres de la Défense russe et britannique

Alors que la pression reste vive à la frontière russo-ukrainienne, les initiatives diplomatiques se poursuivent. Au lendemain de la rencontre à Genève entre les chefs de la diplomatie russe et américaine, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a accepté samedi 22 janvier de rencontrer son homologue britannique, Ben Wallace, à Moscou. Les détails de la rencontre n’ont pas encore été communiqués.

La dernière rencontre bilatérale à ce niveau remonte à 2013. Les relations entre Moscou et Londres sont fortement dégradées depuis l’assassinat au polonium de l’ancien agent russe Alexandre Litvinenko en 2006, et la tentative d’empoisonnement au Novitchok de Serguei Skripal et de sa fille, 12 ans plus tard.

Mais face à la crainte d’une invasion russe en l’Ukraine, il était urgent de reprendre langue. Côté britannique, on affiche le souhait d’explorer « toutes les voies pour parvenir à la stabilité et à une résolution de la crise ukrainienne ».

Dans sa réponse écrite à l’invitation de son homologue britannique, Sergueï Choïgou souligne qu’une « reprise des contacts dans un esprit de bonne volonté entre la Russie et le Royaume-Uni contribuera à réduire les tensions en Europe ».

Récemment, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a déclaré, que toute offensive que la Russie mènerait contre l'Ukraine serait désastreuse, non seulement pour la Russie, mais aussi pour le monde entier.

Le Royaume-Uni va fournir des « systèmes d'armes défensives légères et anti-char » à l’Ukraine, des armes non « stratégiques » et « ne représentent aucune menace pour la Russie », selon le secrétaire britannique à la Défense. Devant la Chambre des Communes, Ben Wallace a déclaré qu’un petit nombre de personnels des forces britanniques se rendrait en Ukraine pour y dispenser une formation aux militaires ukrainiens. Pas question, en revanche, de bercer l’Ukraine de « faux espoir » : Londres, a-t-il prévenu, n’enverra pas de troupes en Ukraine.

