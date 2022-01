Arménie: le président Armen Sarkissian démissionne incapable d'influer sur les décisions politiques

Dans un nouveau coup de théâtre en Arménie, le président Armen Sarkissian a annoncé sa démission dimanche 23 janvier. Parmi les raisons qui l’ont poussé à quitter son poste, qui est essentiellement protocolaire, il évoque l’incapacité inhérente à sa fonction à « influer » sur la vie politique de son pays.

Armen Sarkissian s’explique dans un long communiqué publié sur le site internet de la présidence. Le chef de l’État arménien rend la Constitution en partie responsable des problèmes que connaît le pays :

« Nous sommes dans une situation paradoxale où le président doit être garant de l’État sans pour autant disposer d’un véritable outil » pour agir « sur les processus importants de la politique étrangère et intérieure dans des moments difficiles ». « Le président ne peut avoir d’influence sur les questions de guerre ou de paix », déplore-t-il, plus d’un an après la défaite de l’Arménie et la perte de territoires au profit de l’Azerbaïdjan.

À la suite de cette guerre, les relations entre le président et le Premier ministre Nikol Pachinian se sont fortement dégradées. Armen Sarkissian avait notamment refusé de signer l’ordre de révocation du chef d’état-major de l’armée.

Dans son message, le président, qui a aussi été Premier ministre et ambassadeur au Royaume-Uni, s’insurge contre une « réalité dans laquelle le président ne peut opposer son veto à des lois, qu'il estime mauvaises pour le peuple et le pays » et formule l’espoir que la Constitution soit, un jour, modifiée pour un meilleur « équilibre » des pouvoirs.

