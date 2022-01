Démission du chef de la Marine allemande après des propos controversés sur l'Ukraine

Kay-Achim Schönbach a qualifié d’ineptie le fait que la Russie puisse envahir l’Ukraine et estimé que Vladimir Poutine voulait juste être respecté. AP - Eugene Hoshiko

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’Europe et les États-Unis s'efforcent d'afficher leur front commun face à la Russie dans la crise actuelle autour d'une possible agression de Moscou contre l'Ukraine. La démission, samedi, du chef de la Marine allemande, qui a fait preuve de compréhension pour la politique du président russe, vient renforcer un peu plus les tensions entre Berlin et Kiev. L'affaire a des conséquences diplomatiques alors que l'Ukraine reproche à l'Allemagne un soutien insuffisant.