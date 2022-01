Des dizaines de milliers de manifestants à Bruxelles contre le vaccin et les restrictions sanitaires

La manifestation contre les restrictions sanitaires à Bruxelles, le 23 janvier 2022 a dégénéré en heurts avec les forces de l'ordre. AP - Geert Vanden Wijngaert

Selon les autorités, environ 50.000 personnes ont défilé dans la capitale belge, dimanche 23 janvier, contre les vaccins et les mesures sanitaires. Il s'agit de la plus importante des manifestations dans la ville au cours des derniers mois. Entamée à la mi-journée et rassemblant aussi nombre d’Européens, la manifestation a dégénéré dans l’après-midi alors que les manifestants étaient rassemblés aux portes du quartier européen de Bruxelles, malgré un déploiement conséquent de police anti-émeute, d’escadrons montés, d’hélicoptères et de canons à eau.