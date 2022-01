La vague #Metoo secoue la Grèce

La Grèce est agitée depuis un an par une vague de révélations relatives à des agressions sexuelles, apparentées au mouvement international #Metoo. Cette libération de la parole des victimes semble aller de pair avec une dynamique d’émancipation des femmes, dans une société aux mœurs relativement conservatrices. Les affaires d’agressions et de harcèlements sexuels y étaient en effet jusqu’à récemment souvent considérées comme tabous.

De notre correspondant à Athènes,

Une affaire agite particulièrement les médias grecs ces derniers jours. Il s’agit d’une affaire d’accusation de viol pour laquelle les réseaux sociaux ont servi de caisse de résonance, avant que les médias grecs traditionnels ne s’emparent du sujet.

À Thessalonique, la deuxième plus grande ville du pays, une jeune femme de 24 ans accuse ainsi trois personnes – dont des héritiers de riches familles grecques – de l’avoir droguée puis violée dans un hôtel où se déroulait une grosse fête de Nouvel An, en présence, donc, de membres de la haute société. Une enquête est en cours sur cette soirée, où la présence, par ailleurs, de prostituées, semble orienter les policiers vers un réseau de proxénètes qui s’étendrait jusqu’à Chypre.

Si la présomption d’innocence est de mise avant la conclusion de l’enquête, cette affaire de possible viol fait grand bruit en Grèce. En particulier sur Internet et sur Twitter ou le mot-clé #με_την_Γεωργια – « avec Georgia », le prénom de la victime présumée – témoigne d’un soutien populaire massif envers la jeune femme. Vendredi soir 21 janvier à Athènes, plusieurs milliers de personnes – dont une grande majorité de femmes – ont d’ailleurs manifesté pour dénoncer viols et agressions sexuelles. Une manifestation dont les photos en ligne étaient légendées par ces mêmes mots : « Avec Georgia ».

#Metoo en Grèce depuis janvier 2021

Tout a commencé en Grèce il y a un an, après le témoignage d’une sportive parmi les plus renommées du pays. Sofia Bekatorou est une ancienne championne olympique de voile et c’est elle qui a ouvert la boîte de Pandore en dévoilant avoir été victime d’agressions sexuelles de la part d’un responsable de sa fédération, lorsqu’elle était jeune athlète, quelque vingt ans plus tôt.

Ces déclarations ont déclenché un tollé en Grèce, où la sportive a notamment été reçue à l’époque par la présidente de la République. En un an, les révélations d’agressions sexuelles se sont depuis multipliées, en particulier dans le milieu de la culture.

Quelles conséquences de ce mouvement ?

Pour l’heure, les conséquences les plus visibles sont une série de procès qui débutent cette année en Grèce. C’est le temps, donc, de la réponse judiciaire. Mi-janvier, un premier procès s’est ouvert à Athènes : un entraîneur y est accusé du viol d’une jeune sportive âgée de 11 ans à l’époque des faits.

Également accusé de viols sur mineurs, l'ex-directeur artistique du Théâtre national grec, Dimitris Lignadis -incarcéré depuis- sera lui jugé à partir de février. En mars, ce sera le tour du procès d’un acteur réputé, Petros Filippidis, lui aussi en prison. Il devra répondre d’accusations de viols et de tentatives de viol de collègues actrices.

