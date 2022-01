Ukraine: l’Union européenne doit dialoguer avec la Russie, plaide la France

Alors que les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent lundi 24 janvier à Bruxelles au sujet des tensions russo-ukrainiennes, la France a plaidé dimanche 23 janvier pour un dialogue direct entre l’Union européenne et la Russie. Berlin était sous pression de l’Occident pour réaffirmer sa fermeté vis-à-vis de Moscou, après d'embarrassantes dissonances dans sa coalition et son refus de livrer des armes à Kiev.

Il faut que « nous ayons en tant qu'Union européenne (...) des propositions, un dialogue organisé, régulier avec la Russie, tout en étant fermes », a expliqué dimanche le secrétaire d'État français aux Affaires européennes Clément Beaune devant plusieurs médias.

Selon lui, le président russe Vladimir Poutine privilégie le dialogue avec les États-Unis parce que cela « rappelle les temps de la Guerre froide et du choc des superpuissances » et lui permet aussi potentiellement de « diviser » les Européens. « Ce que nous devons faire, c'est rester unis en tant qu'Occidentaux, être présents en tant qu'Européens. Est-ce que l'Union européenne fait assez ? Probablement pas aujourd'hui », a estimé le secrétaire d'État.

Avant la rencontre de lundi 24 janvier, le président Emmanuel Macron avait déjà appelé mercredi devant les députés européens à un dialogue entre l'UE et la Russie sur « un nouvel ordre de sécurité en Europe », non sans inquiéter les observateurs anglo-saxons, qui redoutent des divisions au sein de l'Otan. « Nous devons le construire entre Européens, puis le partager avec nos alliés dans le cadre de l'Otan, puis ensuite le proposer à la négociation à la Russie », avait-il lancé.

Clément Beaune a jugé par ailleurs « déraisonnable » de parler de « bruits de bottes » russes en Ukraine alors que la voie diplomatique n'a pas été épuisée.

Dans l'immédiat, Paris et Berlin essaient de « réactiver » leur médiation entre la Russie et l'Ukraine au sein du format dit « Normandie », a souligné Clément Beaune, évoquant, sans plus de précisions, des « initiatives » et un nouvel entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine dans « les jours qui viennent ».

Berlin sous pression pour être ferme vis-à-vis de Moscou

Mais le gouvernement allemand était sous pression pour réaffirmer sa fermeté vis-à-vis de la Russie, après d'embarrassantes dissonances dans sa coalition et les déclarations d'un haut gradé allemand qui ont indigné Kiev.

En qualifiant d'« ineptie » l'idée que la Russie puisse envahir l'Ukraine et en estimant que le président russe Vladimir Poutine « mérite probablement » le respect, le chef de la marine allemande a déclenché un tollé.

Malgré sa démission forcée samedi soir, l'irritation de Kiev est vive. Elle est également alimentée par le refus persistant de l'Allemagne de livrer des armes à l'Ukraine.

Pour Kiev, cette position est susceptible d'« encourager » Vladimir Poutine dans son intention supposée d'attaquer l'Ukraine.

Soucieux d'afficher un front uni avec ses alliés face à Moscou, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a assuré dimanche n'avoir « aucun doute » sur la détermination de l'Allemagne face à la Russie. Il avait rencontré Olaf Scholz la semaine dernière.

Le pape François appelle à la paix en Ukraine

Alors que les tensions montent, le pape François lance un nouvel appel à la paix pour l'Ukraine. À l'issue de la prière dominicale de l'Angélus récitée place Saint-Pierre, l'évêque de Rome a fait part de sa préoccupation devant la détérioration du conflit, dimanche.

C’est avec une voix grave que le souverain pontife a abordé le climat explosif dans l’est de l’Ukraine, les tensions avec la Russie sont un engrenage dangereux, selon François : « Je suis avec inquiétude la montée des tensions qui risquent de porter un nouveau coup à la paix en Ukraine et de remettre en cause la sécurité du continent européen, avec des répercussions encore plus larges. »

Le pape a, selon ses mots, souhaité lancer « un appel sincère » aux hommes de bonne volonté, « afin que toutes les actions et initiatives politiques servent la fraternité humaine plutôt que les intérêts partisans ».

À de multiples reprises ces derniers mois, François a lancé des appels au calme. Dans son dernier message de Noël, il mettait en garde pour qu’on ne laisse pas « les métastases d'un conflit gangrené se propager en Ukraine ». « Les armes ne sont pas le chemin », avait-il martelé deux semaines plus tôt.

Comme il l’a fait déjà par le passé pour la Syrie ou la République Démocratique du Congo, le pape a invité les croyants à prier tout spécialement pour l’Ukraine mercredi prochain 26 janvier.

Le pape François «préoccupé» par l’Ukraine Éric Senanque

