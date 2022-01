Allemagne: une jeune femme perd la vie dans une fusillade au sein d'un campus

Des policiers sécurisent des indices sur le terrain du jardin botanique de l'université de Heidelberg, en Allemagne, ce lundi 24 janvier 2022. AP - Michael Probst

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un homme a ouvert le feu lundi 24 janvier durant un cours d'amphithéâtre dans la plus ancienne université de Heidelberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, tuant une jeune femme et blessant trois autres personnes. L'agresseur, aux motivations encore non éclaircies, s'est suicidé dans la foulée.