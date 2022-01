Italie: les grands électeurs choisissent le nouveau président

En Italie les grands électeurs votent ce lundi 24 janvier pour élire le successeur de Sergio Mattarella à la présidence de la République. Six-cent-trente députés, 321 sénateurs et 58 délégués des régions - soit environ un millier de personnes se rendent aux urnes dans l'après-midi. L’issue du scrutin est très incertaine et pourrait faire imploser la coalition au pouvoir.

Cette élection pourrait sembler une formalité puisqu’en Italie c’est le président du Conseil qui gouverne, mais dans le contexte actuel elle représente un enjeu est majeur pour la stabilité du pays. Car l'Italie est l’un des pays les plus meurtris par la pandémie de Covid, et c’est donc l’un des principaux bénéficiaires du plan de relance européen. Dirigée par Mario Draghi depuis février dernier, le pays a plus que jamais besoin de stabilité pour mettre en œuvre son programme de relance : 243 milliards d’euros - entre fonds européens et fond propres – qui doit s’échelonner jusqu’en 2034.

Parmi les personnalités pressenties, Silvio Berlusconi ayant jeté l'éponge; figurent la ministre de la Justice, Marta Cartabia, et Mario Draghi, grand favori pour accéder à la présidence de la République. Mais le risque serait grand, s’il était élu, de voir la coalition en place de voler en éclat. La majorité qu’il a réunie, après la chute du gouvernement de Giuseppe Conte en janvier 2021, rassemble tout l’échiquier politique, de l’extrême droite de la Ligue à la gauche du parti démocrate en passant par le mouvement 5 étoiles et les conservateurs de Forza Italia.

Autre élément qui confère à ce scrutin une importance particulière : les crises politiques à répétition depuis l’arrivée au pouvoir en 2018 de l’extrême droite de la Ligue et du mouvement populiste 5 étoiles jusqu’à la difficile formation de la coalition actuelle. Garant de la stabilité du pays et de ses engagements internationaux, le président a joué un rôle sans cesse plus important dans la vie politique de l’Italie.

Le processus électoral pourrait prendre plusieurs jours.

