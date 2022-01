Monnaie: la crise en Ukraine commence à se répercuter sur le rouble russe

Les bruits de bottes aux frontières de l'Ukraine commencent à inquiéter sérieusement la finance. Cette atmosphère se répercute aussi sur le cours de la monnaie nationale russe. Stable jusqu'en décembre, le rouble a commencé à légèrement chuter en janvier. Mais ce lundi 24 janvier, la Banque centrale russe a carrément dû intervenir pour stopper sa chute.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

Les indices boursiers et le marché des changes sont désormais plombés par l'incertitude autour d'une possible guerre en Ukraine et les menaces des Occidentaux de sanctionner de manière particulièrement douloureuse la Russie. Le rouble le subit aussi.

Le communiqué est arrivé à la mi-journée : à partir de 15 heures, la Banque centrale va cesser d'acheter des devises sur le marché intérieur. Le taux de change frôlait à ce moment-là les 90 roubles pour un euro, son niveau le plus faible depuis 14 mois.

L'indice principal de la Bourse de Moscou a, lui aussi, plongé : -10%. Même le géant gazier Gazprom a perdu de la valeur. Réaction sans ciller du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov :

Il est faux de parler des marchés russes comme s'ils étaient en dehors des marchés internationaux. Tous les marchés sont dans une phase de pessimisme profond. Mais après de telles périodes de chute viennent toujours les périodes de croissance. Plus tôt nos adversaires cesseront leurs actions hystériques provocatrices, plus tôt cette humeur pessimiste changera.

En cas d'escalade militaire, le rouble pourrait encore chuter : 20% en moyenne, disent les experts. La Russie a bien de grandes réserves financières pour tenir le choc, mais la dévaluation de la monnaie nationale pèse déjà sur le pouvoir d'achat, très entamé par une inflation qui se situe désormais à 8% en rythme annuel.

