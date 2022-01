Tedros Ghebreyesus devant le conseil exécutif de l'OMS en vue d'une réélection

Tedros Adhanom Ghebreyesus, en octobre 2021 à son arrivée pour une réunion des ministres des Finances et de la Santé du G20 à Rome.

Il était totalement inconnu du grand public il y a deux ans. C'est désormais le visage mondial de la lutte contre le Covid-19. Le patron éthiopien de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, passe ce mardi 25 janvier son grand oral devant le conseil exécutif de l'organisation, en vue de sa réélection probable, en mai prochain. Il est d'ailleurs le seul candidat. Un candidat très médiatique et qui attire autant la lumière que les critiques.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémy Lanche

« Cela fait deux-trois mois que je reçois des attaques. On m'insulte, on me traite de négro. J'ai même reçu des menaces de mort. Franchement, je m'en moque. »

Cette sortie du Dr Tedros remonte aux débuts de la pandémie. Mais elle illustre à quel point le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a été exposé très tôt après l'apparition du Covid.

On parle alors de sa complaisance supposée à l'égard de la Chine. Donald Trump accuse l'organisation d'être une marionnette de Pékin.

Puis le Dr Tedros doit composer avec l'incrédulité de certains États face à la pandémie, et bientôt, la monopolisation des vaccins par les pays riches, qu'il dénonce sans relâche depuis près d'un an.

L'immunologiste français Michel Kazatchkine reconnaît les convictions de l'ancien ministre éthiopien de la Santé. Mais il s'interroge aussi sur sa capacité à réformer l'organisation :

J'ai trouvé Tedros remarquable ministre de la Santé, un habile négociateur, une personnalité très chaleureuse. Mais il est un homme politique ; il lui est arrivé souvent de s'adresser à la presse avant de s'adresser aux États membres et finalement de communiquer un peu à coup de slogans

Son passé de haut responsable du gouvernement éthiopien l'a d'ailleurs rattrapé ces derniers mois. Addis-Abeba l'accuse de soutenir les rebelles du Tigré, dont il est originaire, sans apporter aucune preuve.

Pas de quoi déstabiliser le très médiatique patron de l'OMS, bien parti pour diriger l'agence jusqu'en 2027 désormais.

