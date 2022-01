Alexeï Navalny ajouté à la liste «terroristes et extrémistes» ennemis de la Russie

Le principal opposant à au président russe Vladimir Poutine, et l'une de ses collaboratrices en exil, Lioubov Sobol, ont été placés sur cette liste du service russe des renseignements financiers, Rosfinmonitoring.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

Arrêté il y a un an et condamné à deux ans et demi derrière les barreaux, Alexeï Navalny savait qu'il risquait bien plus. Une autre figure connue de ses proches en exil, Lioubov Sobol, a également été placée sur cette liste « terroristes et extrémistes ». Neuf autres personnes liées à son mouvement aussi. Leurs noms s'ajoutent à ceux des deux principaux lieutenants de l'opposant en prison Ivan Jdanov et Leonid Volkov avaient reçus ce qualificatif infamant il y a deux semaines.

Ce catalogue de terroriste et extrémiste comprend des milliers d'individus et des centaines d'organisations islamistes, religieuses et ultranationalistes interdites en Russie, comme les talibans ou le groupe État islamique.

Alexeï Navalny, lui, continue à donner des nouvelles de derrière les barreaux. Le 17 janvier dernier, soit un an jour pour jour après son arrestation, le militant anticorruption avait affirmé « ne rien regretter » et appelé les Russes à ne pas avoir « peur ».

► À lire aussi : Russie: 2021, une année marquée par la répression et les atteintes à la liberté d’expression

